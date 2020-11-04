Найдены родственники погибшего под Смоленском солдата-казахстанца

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау нашлись родственники солдата, погибшего в Великую Отечественную войну под Смоленском, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того, как стало известно о находке под Смоленском останков нашего земляка с сохранившимся медальоном, было установлено его имя – Сапаргали Мукалов. А вскоре нашелся и племянник солдата – Марат Умбеталиев. Восемнадцатилетний житель Баксайского (Махамбетского) района Гурьевской (Атырауской) области Сапаргали Мукалов был призван в армию в 1939 году в город Читу. В 1941 году должен был вернуться домой, но началась война», - сообщили члены молодежного движения «Жаңғыру Жолы», проводившие поиски после появления информации об обнаружении останков солдата из Казахстана.

Как ранее сообщалось, поисковый отряд «Переправа» из российского Смоленска нашел останки солдата, воевавшего в Великой Отечественной войне, медальон, а также солдатскую фляжку. В медальоне не было указано имя солдата, а лишь место рождения - КазССР, город Гурьев, Баксайский район.атыр