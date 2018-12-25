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Найдены родители потерявшегося в Астане мальчика

25 Декабря 2018 20:26 126
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Найдены родители потерявшегося в Астане мальчика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Найдены родители потерявшегося в Астане мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

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«Родители мальчика нашлись. Они находились на работе, а мальчик находился дома с родственниками. Когда старший брат ушёл на работу, а другой брат спал, то в это время ребенок самостоятельно вышел из дома», - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас мама находится рядом с мальчиком.

Ранее сообщалось, что полицейские Астаны искали родителей потерявшегося трехлетнего мальчика.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

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