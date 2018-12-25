Найдены родители потерявшегося в Астане мальчика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Найдены родители потерявшегося в Астане мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«Родители мальчика нашлись. Они находились на работе, а мальчик находился дома с родственниками. Когда старший брат ушёл на работу, а другой брат спал, то в это время ребенок самостоятельно вышел из дома», - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас мама находится рядом с мальчиком.



Ранее сообщалось, что полицейские Астаны искали родителей потерявшегося трехлетнего мальчика.