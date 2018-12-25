Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:40 242
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Найдены родители потерявшегося в Астане мальчика
25 Декабря 2018 20:26 126
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Найдены родители потерявшегося в Астане мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
Новости по темеЖитель Кокшетау уехал на рыбалку и пропал Найдена пропавшая воспитательница детского сада из Актобе
«Родители мальчика нашлись. Они находились на работе, а мальчик находился дома с родственниками. Когда старший брат ушёл на работу, а другой брат спал, то в это время ребенок самостоятельно вышел из дома», - говорится в сообщении.
Отметим, сейчас мама находится рядом с мальчиком.
Ранее сообщалось, что полицейские Астаны искали родителей потерявшегося трехлетнего мальчика.
Ключевые слова: Астана,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Дорожную карту по завершению строительства всех проблемных объектов разработали в столице
- Астанчане смогут отогреться в дежурных автобусах на остановках
- Что телеканал «Хабар» покажет во время новогодних праздников
- Как изменится школьное питание в 2019 году
- Столичные столовые с нарушениями: с поставщиками расстанутся до Нового года
- Сколько будет стоить проезд по трассе Астана - Темиртау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047