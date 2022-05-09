9 Мая 2022 20:13

Найдены пропавшие в Атырауской области 11 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Они сбились с пути из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 9 мая с 10:50 в Исатайском районе в 160 км от села Аккистау проводились поиски 11 человек. 8 мая в 14:00 водитель автомобиля марки «УАЗ» вместе с пассажирами выехали в сторону Махамбетского района и пропали. Как оказалось, они сбились с пути из-за неблагоприятных погодных условий. Пропавшие люди обнаружены 9 мая в 14:50 в Исатайском районе на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат.

«Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время из населенного пункта Жаскайрат их доставили в село Х. Ергалиев и передали родственникам. В поисковых работах задействованы сотрудники и техника ДЧС Атырауской области, а также полицейские», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Ранее сообщалось, что поиски пропавших 11 человек начались в Атырауской области.