Найдены пропавшие школьницы из Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области разыскала двух школьниц из Ескельдинского района Ару Бекберди и Талшын Кызырбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня ночью обеих девочек полицейские нашли в Алматы и передали родителям.

«В ходе поисковых мероприятий нашим оперативникам-розыскникам удалось найти пропавших детей на одной из съемных квартир в Алматы. Обе девочки живы и невредимы. Их уже передали родным. Установлено, что подростки выехали в Алматы на такси. Причина их ухода из родительского дома выясняется. Также выражаем благодарность всем, кто оказывал содействие и помогал в поисках пропавших детей» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее сообщалось, что вечером 21 января в Ескельдинскую районную полицию обратились двое жителей села Алдабергенова с заявлением об исчезновении двух несовершеннолетних детей, 2006 и 2008 годов рождения, которые не вернулись из школы.