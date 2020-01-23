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вчера 21:55
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вчера 20:45
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Найдены пропавшие школьницы из Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области разыскала двух школьниц из Ескельдинского района Ару Бекберди и Талшын Кызырбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня ночью обеих девочек полицейские нашли в Алматы и передали родителям.
«В ходе поисковых мероприятий нашим оперативникам-розыскникам удалось найти пропавших детей на одной из съемных квартир в Алматы. Обе девочки живы и невредимы. Их уже передали родным. Установлено, что подростки выехали в Алматы на такси. Причина их ухода из родительского дома выясняется. Также выражаем благодарность всем, кто оказывал содействие и помогал в поисках пропавших детей» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Ранее сообщалось, что вечером 21 января в Ескельдинскую районную полицию обратились двое жителей села Алдабергенова с заявлением об исчезновении двух несовершеннолетних детей, 2006 и 2008 годов рождения, которые не вернулись из школы.
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