+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Найдены пропавшие несовершеннолетние студентки в Кокшетау

20 Мая 2021 20:42
Поделиться:
Найдены пропавшие несовершеннолетние студентки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области найдены две несовершеннолетние студентки, сбежавшие из общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
780 родителей наказали за ночные прогулки детей в СКО
УГАСК требовал с акмолинских предпринимателей ненужные документы Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года 1700 доз «синтетики» изъяли у студента колледжа в СКО

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 19 мая в 17.38 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от заместителя директора одного из местных колледжей о том, что днем ранее из общежития колледжа пропали две студентки 1-го курса - девочки 17-ти и 15-ти лет. Прежде эти студентки самовольно общежитие не покидали.

«В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали более 30 сотрудников полиции. В результате через семь часов поисков полицейским удалось определить местонахождение девочек. Они были у друзей в одном из дачных кооперативов города Кокшетау. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа», - отметили в ведомстве.

Полицейские напомнили акмолинцам, что законным представителям несовершеннолетних необходимо постоянно объяснять детям о мерах безопасности, обеспечивать их средствами мобильной связи. С подростками следует установить доверительные отношения, знать круг их общения, проявлять интерес к возрастным проблемам, обращать внимание на изменение поведения ребенка.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
780 родителей наказали за ночные прогулки детей в СКО
УГАСК требовал с акмолинских предпринимателей ненужные документы
Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года
1700 доз «синтетики» изъяли у студента колледжа в СКО
Популярное
1 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
2 Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq
3 2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
4 В Атырау гвардеец помог спасти детей из дымовой ловушки
5 Стоит ли казахстанцам бояться индийского штамма, ответили в Минздраве
Читайте также
Акмолинский спортсмен: как стать победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»
Существует ли в Казахстане проблема демографической стагнации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив