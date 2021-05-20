Найдены пропавшие несовершеннолетние студентки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области найдены две несовершеннолетние студентки, сбежавшие из общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 19 мая в 17.38 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от заместителя директора одного из местных колледжей о том, что днем ранее из общежития колледжа пропали две студентки 1-го курса - девочки 17-ти и 15-ти лет. Прежде эти студентки самовольно общежитие не покидали.

«В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали более 30 сотрудников полиции. В результате через семь часов поисков полицейским удалось определить местонахождение девочек. Они были у друзей в одном из дачных кооперативов города Кокшетау. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа», - отметили в ведомстве.

Полицейские напомнили акмолинцам, что законным представителям несовершеннолетних необходимо постоянно объяснять детям о мерах безопасности, обеспечивать их средствами мобильной связи. С подростками следует установить доверительные отношения, знать круг их общения, проявлять интерес к возрастным проблемам, обращать внимание на изменение поведения ребенка.



