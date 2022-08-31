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Найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана

Автор:  
Арайлым Мұрат
31 Августа 2022, 16:25
Найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана. Об этом сообщил президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим поделиться новостью. Найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана. Он был отцом Бильге кагана и Культегина. Это знаковое событие для всего тюркского мира и кочевых народов. Благодаря проведенной плодотворной системной работе совместно с тюркскими народами мы пришли к такому открытию. Эта работа продолжится, потому мы открыли только один комплекс, а таких комплексов еще 9. То есть, работы, которую следует провести, достаточно. Найденный комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана можно назвать первым паспортом тюркского народа», - сказал на пресс-конференции в СЦК президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

По его словам, историческая находка была обнаружена в результате экспедиции.

«Впервые потомки тюркских народов обнаружили историческую находку, хотя раньше такие памятники выявляли европейцы. Пресс-конференцию, посвященную найденным комплексу и надписи, сначала провели в Монголии, сегодня проводим в Казахстане», - добавил Дархан Кыдырали.


Фото: ortcom.kz

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