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Найдено тело второго пропавшего рыбака на Астанинском водохранилище
12 Октября 2022, 20:11

Найдено тело второго пропавшего рыбака на Астанинском водохранилище

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На Астанинском водохранилище, в 500 метрах от берега, на глубине 1,5 метра в камышистой местности найдено тело второго пропавшего рыбака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Поисковые работы начались сегодня с 8.00 утра. В 18.10 часов спасатели подняли со дна озера тело второго мужчины 1972 г.р.

Напомним, 10 октября на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах пропали двое мужчин, 1972 и 1975 года рождения, жители города Темиртау.

Тело первого рыбака - 47-летнего жителя Темиртау - нашли на Астанинском водохранилище 11 октября.

В поисково-спасательных работах были задействованы шесть человек личного состава ДЧС и одна единица техники, одно плавсредство, два человека личного состава и две единицы техники департамента полиции, местные исполнительные органы, четыре волонтера и два плавсредства, оборудованные стационарным эхолотом.


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