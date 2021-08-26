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Найдено тело утонувшей в Иртыше 17-летней павлодарки

26 Августа 2021 12:34
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Найдено тело утонувшей в Иртыше 17-летней павлодарки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Тело утонувшей 17-летней студентки педколледжа найдено сегодня в Иртыше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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«Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в восьми километрах от села Шокпар, на границе районов Актогай и Теренколь мужчина на лодке увидел проплывающее по Иртышу тело девушки. Тело извлекли из воды» , – рассказали в ДЧС области.

Напомним, 17-летняя студентка педколледжа утонула 22 августа. В поисках были задействованы спасатели, полиция, волонтеры.
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#Павлодарская область   #Происшествия  
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