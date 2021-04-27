Найдено тело утонувшего мальчика в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тело 9-летнего мальчика, поиски которого велись со вчерашнего вечера, обнаружили в одном из каналов Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сегодня с раннего утра возобновились поиски утонувшего накануне вечером девятилетнего мальчика.

Трагедия произошла в Жылыойском районе в канале Курсай рядом с городом Кульсары. Поиски спасателями, родственниками, волонтерами велись всю ночь с лодок.

Сегодня утром поиски возобновили водолазы. Утонувший ребенок был обнаружен при первом же погружении в 06 часов 35 минут. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения экспертиз.

Как ранее сообщалось, поиски утонувшего в канале ребенка идут в Атырауской области.