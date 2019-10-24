Найдено тело ранее пропавшей девушки в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 34-летнюю жительницу Экибастуза нашли мёртвой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 октября в полицию о пропаже дочери обратилась жительница Экибастуза. Мать сообщила, что несколько дней назад 34-летняя Катерина Коковина уехала из дома на своей автомашине «Nissan Qashqai» и не вернулась, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Для установления местонахождения пропавшей и обстоятельств её исчезновения местным управлением полиции были организованы поиски, в которых были задействованы сотрудники полиции и волонтёры. Стражами правопорядка проводился поквартирный обход домов, а также отрабатывались ближайшие магазины, просматривались видеокамеры наблюдения».

Полицейские и волонтёры проверяли подвалы, колодцы, дачи, крыши домов, заброшенные здания, пустыри, а информация о без вести пропавшей размещалась в СМИ и социальных сетях, добавили в ведомстве. Полицейские проверяли каждую полученную информацию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день установлено местонахождение автомашины пропавшей. Вчера оперативными сотрудниками был установлен и задержан по подозрению в совершении преступления житель Экибастуза 1992 года рождения, работник одного из ТОО, - отметили стражи порядка. - Тело пропавшей девушки обнаружено. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК».