Найдено тело пропавшей после выписки из стационара акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области найдено тело пропавшей после выписки из стационара 60-летней женщины. По этому поводу управлением здравоохранения Акмолинской области создана экстренная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации аршалынской районной больницы, 60-летняя пациентка находилась на лечении в КВИ-стационаре поселка Аршалы с 21 августа по 6 сентября 2021 года. Женщина была выписана в удовлетворительном состоянии и покинула территорию больницы.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 6 сентября в отдел полиции Аршалынского района поступило заявление 31-летней жительницы города Акколь об оказании содействия в поиске 60-летней свекрови, которая в этот день около 14:00 часов выписалась из аршалынской районной больницы и ушла в неизвестном направлении.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были просмотрены записи камер видеонаблюдения, расположенных в поселке Аршалы, опрошены водители такси, осуществляющие перевозки сообщением «Аршалы – Нур-Султан», расклеены ориентировки в местах массового скопления людей, ориентирован личный состав отдела полиции Аршалынского района, проведен прочес местности аула Акбулак, села Ижевское, станции Аршалы с привлечением сил стрелковой роты воинской части 6505. В итоге 9 сентября в лесопосадке в районе вокзала было обнаружено тело пропавшей. Назначена экспертиза», - сообщили в ведомстве.

По данному факту 9 сентября приказом руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Сыздыкова была создана экстренная комиссия во главе с самим руководителем ведомства. В нее вошли также заместитель территориального департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля и юридические службы. В настоящее время комиссия во главе с Н. Сыздыковым уже выехала на место происшествия.

«Проводится служебное расследование, о результатах проверки всех фактов будет сообщено дополнительно», - поделился Н. Сыздыков.