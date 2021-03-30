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    19:07, 29 Март 2021 | GMT +6

    Найдено тело пропавшей полтора месяца назад акмолинки

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшей ещё в феврале акмолинки, поиски которой вели полицейские, волонтёры и общественность, нашли в Бурабайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения 51-летней жительницы поселка Бурабай Бибигуль Уаисовой с привлечением волонтёров и общественности.

    «В результате проведённых мероприятий в лесном массиве в районе санатория «Окжетпес» на левом берегу озера Бурабай было обнаружено тело пропавшей без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза«, - отметили в ведомстве.
    По словам руководителя ОО «Волонтерское движение Lider.kz« Акмолинской области Олеси Баимовой, тело женщины нашли сотрудники полиции.
    »В поисках от волонтеров было человек 10, было также много родственников женщины и просто неравнодушных людей. Прочесывали посёлок Бурабай, местность от Бурабая к посёлку Кымызнай, где она жила раньше. Была мысль, что она могла уйти туда домой и по дороге замёрзнуть. Нашли её в лесу совершенно в другой стороне - ближе к санаторию «Окжетпес».
    Напомним, жительница поселка Бурабай Бибигуль Уаисова исчезла в феврале этого года. В полицию 8 марта обратился брат пропавшей и сообщил, что сестра ушла на работу 11 февраля и не вернулась. 9 марта было заведено розыскное дело.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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