Найдено тело пропавшей 13-летней акмолинки
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Найдено тело пропавшей 13-летней акмолинки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Кокшетауские полицейские обнаружили тело несовершеннолетней А. Хайдаровой.
28 августа 2020 года в 17.45 часов сотрудники управления полиции города Кокшетау при прочесывании местности лесного массива, в 5 км от села Красный яр, обнаружили тело несовершеннолетней А. Хайдаровой, прикопанное землей», - сообщили в ведомстве.
По факту без вести пропавшей девочки 21 августа полицейскими Кокшетау начато досудебное расследование, 25 августа дело переквалифицировано на статью «Убийство» УК РК.
Расследование продолжается. О том, что же все-таки произошло с девочкой, можно будет говорить после экспертизы.
Напомним, 21 августа в дежурную часть УП города Кокшетау обратилась мама пропавшей, которая сообщила, что 20 августа около 15.00 часов ее дочь вышла из дома поселке Нурлы Кош в парикмахерскую, после чего не вернулась домой.
- Сбежавшую из роддома роженицу нашли повешенной в Кокшетау
- За спасение человека на воде вручили награду от главы МВД 18-летнему алматинцу
- Малолетних детей помогли вернуть матери туркестанские полицейские
- Полиция возбудила дело по факту пропажи 13-летней акмолинки
- Мужчину с инвалидностью оштрафовали на полмиллиона тенге за пьяную езду
- Огнестрельную ручку изъяли полицейские у жителя Усть-Каменогорска
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана