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Найдено тело пропавшей 13-летней акмолинки

28 Августа 2020 19:57
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Найдено тело пропавшей 13-летней акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Найдено тело пропавшей 13-летней акмолинки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Кокшетауские полицейские обнаружили тело несовершеннолетней А. Хайдаровой.

28 августа 2020 года в 17.45 часов сотрудники управления полиции города Кокшетау при прочесывании местности лесного массива, в 5 км от села Красный яр, обнаружили тело несовершеннолетней А. Хайдаровой, прикопанное землей», - сообщили в ведомстве.

По факту без вести пропавшей девочки 21 августа полицейскими Кокшетау начато досудебное расследование, 25 августа дело переквалифицировано на статью «Убийство» УК РК.

Расследование продолжается. О том, что же все-таки произошло с девочкой, можно будет говорить после экспертизы.

Напомним, 21 августа в дежурную часть УП города Кокшетау обратилась мама пропавшей, которая сообщила, что 20 августа около 15.00 часов ее дочь вышла из дома поселке Нурлы Кош в парикмахерскую, после чего не вернулась домой.



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#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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