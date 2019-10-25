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Найдено тело пропавшего мальчика в ЗКО
25 Октября 2019 12:34
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Найдено тело одного ребенка в реке Урал, поиски второго продолжаются в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС РК.
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«В 12:00 водолазами оперативно-спасательного отряда в русле реки Урал найдено тело мальчика 2014 г.р. (в одежде). Поиски второго ребенка продолжаются», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что двое детей играли возле дома и пропали в Западно-Казахстанской области.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область,
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