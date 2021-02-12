Найдено тело потерявшегося в горах Алматы мужчины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершились поиски пропавшего в горах Алматы мужчины. 12 февраля 2021 года в 14:30 часов - меньше, чем за сутки - тело мужчины 1981 года рождения было найдено в ущелье «Шымбулачка» без признаков жизни. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С первого дня поиска спасательная операция проводилась пешим порядком в условиях нулевой видимости и не прекращалась ни на минуту. В готовности находился воздушный борт КА-32 Казавиаспаса, однако вылет из-за неблагоприятной метеорологической обстановки был невозможен.

«Дождавшись более благоприятных условий, был привлечен беспилотник (дрон) Международного центра по ЧС и снижения риска бедствий. Дрон поднимался более пяти раз на высоту более 3 тысяч 300 метров над уровнем моря. Во время подъема дрон зафиксировал след падения человека, что позволило сориентировать по следу спасателей и локализовать зону поиска. С применением альпинистского снаряжения и веревок спасатели спустились в ущелье. Несмотря на лавинную опасность, в настоящее время проводятся работы по транспортировке пострадавшего. Ориентировочно транпортировка тела займет более трех часов», - сообщил Талгат Уали.

Напомним, для координации поисково-спасательной работы на месте создан оперативный штаб департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы из числа спасателей территориальных подразделений МЧС РК, Службы спасения 109, Центра медицины катастроф, задействован промышленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Центра по ЧС и снижению риска стихийных бедствий.

Всего в спасательной операции задействовано 70 спасателей, 12 единиц техники.

Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы информировал жителей города о лавинной опасности.

МЧС РК настоятельно рекомендует исключить ночное хождение в горах без троп. Небезопасно выходить в горы в одиночку. Прежде чем идти на намеченный маршрут, соберите достоверную информацию из разных источников и тщательно запланируйте свой маршрут. нужно обязательно ознакомиться с метеообстановкой в горах. Принимайте во внимание штормовые предупреждения. Не сокращайте путь по незнакомой тропе. Сообщите своим близким о своём маршруте и не меняйте его. Дополнительно нужно иметь при себе средства связи. При необходимости отправьте геолокации своего местоположения. В случае ЧС старайтесь находиться на том месте, с которого Вы отправили геолокацию Вашего местоположения. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что поиски потерявшегося мужчины ведутся в горах Алматы.