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    20:43, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Найдено тело актюбинки, выехавшей на продажу машины

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Найдено тело женщины из Актобе, пропавшей 9 июня. Стало известно, что женщина, которая выехала из дома с целью продажи автомашины и не вернулась, была убита, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Департамент полиции Актюбинской области ведет расследование по факту убийства 55-летней женщины, которая выехала из дома около 09:00 часов с целью продажи автомашины и бесследно пропала. Полиция нашла ее тело вблизи города.

    - После поступления сообщения был срочно поднят личный состав и организованы оперативно-розыскные мероприятия. Вскоре подозреваемый был задержан. Из его гаража по месту постоянного проживания была изъята похищенная автомашина. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 и 192 Уголовного кодекса РК (убийство и разбой), – сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов. 

    Тело потерпевшей найдено вблизи города. На теле обнаружены следы насилия. В настоящее время назначены экспертизы, ведется расследование. 

    Поиски Клары Султанбаевой, 1969 года рождения, были начаты 9 июня. К поискам привлекли, наряду с полицией, волонтеров. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Криминал Убийство Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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