Найденный в Атырау «Железный человек» отправлен в Венгрию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Останки «Железного человека», найденные в Кызылкогинском районе Атырауской области при археологических раскопках, отправлены для реконструкции и исследований в Венгрию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе онлайн-брифинга проинформировал руководитель научно-реставрационного исследовательского центра «Қырым аралы» Кырым Алтынбеков.

«Для того, чтобы не разрушить ценность исторической находки, необходимо было провести антропологические и ДНК-исследования. В январе 2021 года из-за нехватки специалистов в стране ученые из Венгрии были приглашены для проведения антропологического анализа, который включает в себя весь морфологический и метрический анализ костей. Однако из-за отсутствия специального оборудования для полноценной работы и реставрации черепа некоторые части исторической находки были отправлены в Венгерский центр естествознания», - сказал Кырым Алтынбеков.

Напомним, в июне-июле 2020 года специалисты историко-краеведческого музея Атырауской области при раскопках в кургане Миялы Кызылкогинскогого района обнаружили скелет мужчины в сохранившихся металлических доспехах. С ним рядом находился также сохранившийся метровый меч и другие предметы.