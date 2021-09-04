Найденный труп может принадлежать пропавшему три месяца назад акмолинцу

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Труп, найденный служебной собакой при проведении поисков, предположительно принадлежит пропавшему три месяца назад акмолинцу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 23 августа текущего года в дежурную часть управления полиции города Степногорска с заявлением обратилась супруга 55-летнего местного жителя о принятии мер по поиску ее мужа, который 1 июня ушел из дома и не вернулся.

«На розыск без вести пропавшего был ориентирован весь личный состав, приданные силы и общественность. Сотрудниками криминальной полиции и участковыми инспекторами была проведена отработка на обслуживаемой территории», - отметили в ведомстве.

Очередные поиски были назначены на 2 сентября. В ходе розыскных мероприятий в районе болотистой местности был обнаружен частично скелетированный труп.

Между тем, на странице в Instagram воинской части 3517 появился пост, из которого следует, что тело было найдено старшим инструктором-кинологом воинской части 3517 Александром Фроловым и его служебной собакой Таей.

«Для оказания помощи в поисковых мероприятиях пропавшего гражданина..., 1966 г.р., решением командира воинской части была выделена поисковая группа, в состав которой входили пять специалистов кинологической службы со служебными собаками. Прибыв на станцию поселка Аксу, где в последний раз видели пропавшего, заместитель начальника управления полиции указал секторы для поисков каждому специалисту-кинологу. Старший инструктор сержант Александр Фролов со служебной собакой по кличке Тая отправил собаку на свободный поиск. Пройдя около 1 км собака, привела в заболоченную местность и далее, пройдя еще 500 м по старой дороге, собака резко направилась в заросли камышей и начала лаять, после чего сержант А. Фролов подбежал к собаке и увидел труп», - говорится в сообщении.

Как добавили в полиции, одежда на труппе была опознана как принадлежавшая пропавшему. Личность в настоящее время устанавливается, проводится судебно-медицинская экспертиза.