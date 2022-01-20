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Найденный пистолет сдал в полицию житель Алматинской области

20 Января 2022 22:51
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Найденный пистолет сдал в полицию житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Найденный пистолет сдал в полицию житель Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе беспорядков из оружейных магазинов и зданий государственных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и спецсредств. МВД обратилось с призывом добровольно их сдать. Некоторые участники событий, избавляясь от преступно добытого, выбрасывают оружие, а граждане, находящие его, сдают в полицию.

«Так 21-летний житель поселка Балпык-Би, обнаружив 10 января в арыке, недалеко от своего дома пистолет Макарова, со снаряженным восемью патронами магазином, добровольно сдал его в полицию, в связи с чем, был освобожден от ответственности. Стражи порядка поблагодарили молодого человека за высокую гражданскую позицию и помощь правоохранительным органам. Этот пистолет мог стать орудием преступления в чьих-то руках. Мужчина, обратился с призывом ко всем жителям области, во избежание неприятностей, сдавать незаконно хранящееся оружие», – сообщили в ведомстве.

Полиция обращает внимание, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (ст.287 УК – до пяти лет лишения свободы) и административная (ст.482 КоАП РК – штраф 25 МРП) ответственность. Лица, добровольно его сдавшие, освобождаются от наказания, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.


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#Алматинская область   #МВД РК   #Общество   #ЧП-2022  
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