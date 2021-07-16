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    23:47, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Найденные на берегу Есиля вещи: один владелец установлен, второго ищут

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К поискам владельцев вещей, найденных на берегу реки Есиль, подключились сотрудники полиции Акмолинской области. Хозяин одной пары вещей установлен, второй все еще находится в розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 июля в дежурную часть Целиноградского РОП поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Есиль на окраине села Арайлы оставленных неизвестными личных вещей, а именно - одежды.

    Сотрудниками ДЧС были осуществлены поисковые работы на реке, в районе обнаружения вещей, в том числе с погружением водолазов, но никаких утонувших людей обнаружено не было.

    «14 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен житель села Арайлы, который заявил, что часть личных вещей, найденных на берегу, принадлежат ему. Кому принадлежат оставшиеся вещи, ему неизвестно. В настоящее время полицейскими осуществляются оперативные мероприятия по установлению владельца оставшейся одежды. Проводится мониторинг заявлений о безвестном исчезновении граждан и утере родственных связей», - отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что на берегу реки Есиль были обнаружены предметы верхней одежды, хозяин вещей неизвестен. Водолазы провели поисковые работы в воде, также было организовано пешее прочесывание местности.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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