Найденные на берегу Есиля вещи: один владелец установлен, второго ищут

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К поискам владельцев вещей, найденных на берегу реки Есиль, подключились сотрудники полиции Акмолинской области. Хозяин одной пары вещей установлен, второй все еще находится в розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 июля в дежурную часть Целиноградского РОП поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Есиль на окраине села Арайлы оставленных неизвестными личных вещей, а именно - одежды.

Сотрудниками ДЧС были осуществлены поисковые работы на реке, в районе обнаружения вещей, в том числе с погружением водолазов, но никаких утонувших людей обнаружено не было.

«14 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен житель села Арайлы, который заявил, что часть личных вещей, найденных на берегу, принадлежат ему. Кому принадлежат оставшиеся вещи, ему неизвестно. В настоящее время полицейскими осуществляются оперативные мероприятия по установлению владельца оставшейся одежды. Проводится мониторинг заявлений о безвестном исчезновении граждан и утере родственных связей», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Есиль были обнаружены предметы верхней одежды, хозяин вещей неизвестен. Водолазы провели поисковые работы в воде, также было организовано пешее прочесывание местности.



