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    10:38, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Найденного в Актау с подрезанными крыльями пеликана отправят в алматинский зоопарк

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Найденного в Актау краснокнижного пеликана планируют отправить в алматинский зоопарк. Об этом написал биолог и независимый эколог Адильбек Козыбаков на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЙ ГОРОД.

    По его словам, с зоопарком Алматы предварительно договорились о принятии найденного в Актау пеликана и тигрового питона, которого спасла городской ветеринар год назад.

    «Как биологи, осознаем, что дикие животные должны обитать в природной среде. Однако, если они в силу слабого здоровья или отсутствия навыков выживания не могут жить на свободе, их необходимо содержать в специальном реабилитационном центре либо передать серьёзному зоопарку. Так как в Актау нет такого центра, то самый подходящий для них «дом» - это алматинский зоопарк, старейший зоопарк Казахстана», - написал Козыбаков.

    Эколог объявил сбор средств на транспортировку животных в южную столицу. Посмотреть реквизиты можно в публикации.

    В интервью телеканалу «Хабар-24» ветеринар Анна Простетова рассказала, что пеликан поступил к ней в слабом состоянии.

    «Видно, что он голодный был. Обработали его специальными препаратами против накожных насекомых. Провели дегельминтизацию. Сейчас у него аппетит прекрасный. Может быть, он жил у кого-то и ему обрезали крылья. Сейчас он полностью здоров», - говорит ветеринар.

    Напомним, птицу нашли прохожие на берегу Каспия. Краснокнижного пеликана подкармливали строители, работающие рядом. Когда экологи узнали о находке, они забрали птицу на лечение.

    Питону Каа новый дом искали с зимы. Ещё в 2019 году ветеринар спасла его от гибели. Владелец закрывавшегося контактного зоопарка хотел усыпить питона, так как у него не было денег на его содержание, но Анна Простетова забрала змею себе.

    Автор: Инна БугаеваФото: www.facebook.com/Adilbek-Kozybakov
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    Животные Общество для mail.ru Мангистауская область
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