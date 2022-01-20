Найденное оружие жители Алматинской области сдают в полицию

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области население передаёт полиции найденное на улицах оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

К примеру, в Талдыкоргане 11 пистолетов Макарова и автомат Калашникова обнаружил житель Коксуского района. О своей находке он сообщил стражам порядка. Ещё один пистолет около торгового дома подобрал и сдал в полицию местный житель.

Установлено, что мужчины в массовых беспорядках не участвовали. Огнестрельное оружие в данный момент проходит специальную экспертизу.

В целом количество изъятого у подозреваемых и собранного у жителей оружия достигло 160 единиц.