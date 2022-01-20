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Найденное оружие жители Алматинской области сдают в полицию
20 Января 2022 02:05
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области население передаёт полиции найденное на улицах оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
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К примеру, в Талдыкоргане 11 пистолетов Макарова и автомат Калашникова обнаружил житель Коксуского района. О своей находке он сообщил стражам порядка. Ещё один пистолет около торгового дома подобрал и сдал в полицию местный житель.
Установлено, что мужчины в массовых беспорядках не участвовали. Огнестрельное оружие в данный момент проходит специальную экспертизу.
В целом количество изъятого у подозреваемых и собранного у жителей оружия достигло 160 единиц.
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