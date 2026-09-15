Найденный в лесополосе нож привел к тяжелому ранению подростка в области Абай

Двое школьников в области Абай нашли в лесополосе нож и во время игры ранили друг друга. Одному из 13-летних подростков потребовалась экстренная четырехчасовая операция, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в полиции, мальчики были друзьями и учились в одном классе. Во время прогулки они нашли нож. Один из подростков начал в шутку тыкать им в сторону приятеля и случайно порезал его.

После этого ситуация вышла из-под контроля. Пострадавший разозлился, выхватил нож и побежал за убегавшим другом. По данным полиции, он нанес ему около 15 порезов. Одно из них оказалось проникающим.

Раненый подросток сумел добежать до соседей. Как рассказали его родственники, уже оттуда вызвали скорую помощь.

13-летнего мальчика доставили в университетский госпиталь. Его состояние потребовало срочного хирургического вмешательства.

— Пациент был доставлен с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости, повреждением паренхимы правой почки, осложненным внутрибрюшным кровотечением, множественными колото-резаными ранами на теле и геморрагическим шоком первой степени, — сообщили в медицинском учреждении.

Операция длилась около четырех часов. После нее подросток трое суток находился в реанимации.

Медицинская помощь потребовалась и второму школьнику. Его доставили в больницу с колото-резаными ранами. После обработки ран подростка отпустили домой.

В департаменте полиции области Абай сообщили, что информация о госпитализации двух человек с телесными повреждениями поступила 10 сентября.

— По данному факту проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам расследования, — сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

Отдельно будет решаться вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. В полиции также намерены дать правовую оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей.

— По итогам расследования будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет, а также о привлечении их законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подростка ранили ножом возле фудтрака в дендропарке Шымкента.