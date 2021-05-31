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    20:50, 30 Май 2021 | GMT +6

    Найденная школьница рассказала, как она спаслась при селе в Чарынском каньоне

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Появилось видео, на котором спасенная в Чарынском каньоне школьница рассказала о том, как ей удалось выбраться из грязевого потока, передает МИА «Казинформ».

    Видео с кадрами спасения девочки и ее рассказом опубликовал на своем YouTube-канале официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Талгат Уали.


    «Пошел град. Начала скапливаться вода. Мы все держались за камень, но он не удержал нас всех. Я отпустила камень, и просто свободно лежала», - рассказала школьница.

    Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

    В результате случившегося погибли ученица и учитель профильных предметов. На месте происшествия проводились поисковые работы еще одной ученицы, она найдена и направлена в больницу.

    Ранее врачи оценили состояние пострадавших в Чарынском каньоне. В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что 29 мая в центральную районную больницу Уйгурского района поступило шесть пострадавших в Чарынском каньоне. Двое из них - дети 2009 и 2010 года рождения.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Главная Видео Общество Алматинская область Происшествия
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