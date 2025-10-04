РУ
    07:39, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Найдены сокровища испанской короны, затонувшие более 300 лет назад

    Искатели сокровищ нашли у побережья Флориды (США) золотые и серебряные монеты. Они затонули вместе с перевозившими их испанскими кораблями в 1715 году, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Группа дайверов из компании по подъему затонувших кораблей в водах Атлантического побережья Флориды обнаружила сокровища на сумму в 1 миллион долларов.

    Золотые и серебряные монеты и другие редкие артефакты находились на борту испанского галеона, потерпевшего крушение вместе с другими судами 31 июля 1715 года.

    Флотилия везла из Нового света в Испанию золото, серебро и драгоценные камни, добытые в колониях. Но мощный ураган потопил корабли. Катастрофа унесла жизни сотен моряков, а богатства испанской короны оказались на дне океана.

    Примечательно, что монеты хорошо сохранились: на многих четко просматриваются даты чеканки и знаки монетных дворов.

    Открытие было сделано минувшим летом, но компания 1715 Fleet - Queens Jewels LLC объявила о нем на этой неделе.

