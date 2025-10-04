Найдены сокровища испанской короны, затонувшие более 300 лет назад

Группа дайверов из компании по подъему затонувших кораблей в водах Атлантического побережья Флориды обнаружила сокровища на сумму в 1 миллион долларов.

Золотые и серебряные монеты и другие редкие артефакты находились на борту испанского галеона, потерпевшего крушение вместе с другими судами 31 июля 1715 года.

Фото: 1715treasurefleet.com

Флотилия везла из Нового света в Испанию золото, серебро и драгоценные камни, добытые в колониях. Но мощный ураган потопил корабли. Катастрофа унесла жизни сотен моряков, а богатства испанской короны оказались на дне океана.

Примечательно, что монеты хорошо сохранились: на многих четко просматриваются даты чеканки и знаки монетных дворов.

Открытие было сделано минувшим летом, но компания 1715 Fleet - Queens Jewels LLC объявила о нем на этой неделе.