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    11:35, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Найдена пропавшая в горах Алматы девушка

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Найдена пропавшая в горах алматинка Алия Камиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, в 11:00, 8 июля в ДЧС от РОСО поступила информация о том, что в районе пика Совета найдена пропавшая Алия Камиева.

    «Ее состояние оценивается как тяжелое, требуется транспортировка пострадавшей. Департаментом организован вылет вертолета «КазАвиаСпас», - рассказали в ДЧС Алматы.

    Напомним, на поисково-спасательные работы было направлено максимальное количество спасателей: сотрудников Республиканского оперативно-спасательного отряда, Служба спасения «109», 75 волонтеров.


    Ранее сообщалось, что 31-летняя Алия Камиева пропала в горах Алматы. Она ушла из дома 5 июля и не вернулась. Ее мать обратилась к спасателям с известием о пропаже дочери 7 июля. С ее слов, девушку видели в последний раз в районе Большого Алматинского озера. Телефон остался дома. К ее поискам были подключены 30 человек и беспилотники.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Общество Алматинская область Алматы Происшествия
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