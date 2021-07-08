Найдена пропавшая в горах Алматы девушка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Найдена пропавшая в горах алматинка Алия Камиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, в 11:00, 8 июля в ДЧС от РОСО поступила информация о том, что в районе пика Совета найдена пропавшая Алия Камиева.

«Ее состояние оценивается как тяжелое, требуется транспортировка пострадавшей. Департаментом организован вылет вертолета «КазАвиаСпас», - рассказали в ДЧС Алматы.

Напомним, на поисково-спасательные работы было направлено максимальное количество спасателей: сотрудников Республиканского оперативно-спасательного отряда, Служба спасения «109», 75 волонтеров.





Ранее сообщалось, что 31-летняя Алия Камиева пропала в горах Алматы. Она ушла из дома 5 июля и не вернулась. Ее мать обратилась к спасателям с известием о пропаже дочери 7 июля. С ее слов, девушку видели в последний раз в районе Большого Алматинского озера. Телефон остался дома. К ее поискам были подключены 30 человек и беспилотники.