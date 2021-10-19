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Найдена мать младенца, обнаруженного мертвым в мусорном баке в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Октября 2021, 10:16
Найдена мать младенца, обнаруженного мертвым в мусорном баке в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Установлена личность матери младенца, найденного мертвым в мусорном баке. Ею оказалась гражданка 1996 года рождения. Подозреваемая доставлена в полицию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Шымкента.

Ранее сообщалось о том, что вчера, 1 8 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова работниками ТОО «ЛТД-Турмыс» был обнаружен пакет, внутри которого находился труп новорождённого ребёнка.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В ходе расследования сотрудниками полиции была установлена и доставлена подозреваемая гражданка 1996 года рождения.

«Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении.

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