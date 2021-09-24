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    23:23, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Найдена без вести пропавшая 15-летняя акмолинка

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Найдена без вести пропавшая 15-летняя акмолинка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 22 сентября в 21:30 в ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение без вести пропавшей Аягоз Капезовой установлено.

    «В настоящее время девочка передана родителям. Проводится проверка на предмет совершения противоправных действий в отношении подростка», - уточнили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области ведутся поиски 15-летней школьницы, которая 20 сентября ушла из дома и пропала. С заявлением в полицию обратился отец девочки.

    Позже была установлена личность 24-летнего молодого человека, с которым 15-летняя Аягоз Капезова познакомилась через приложение «ВК» и намеревалась встретиться в дни своего исчезновения. На поиски был ориентированы личный состав департамента полиции Акмолинской области, личный состав отдела полиции Бурабайского района, ЛОП станции Курорт-Боровое, департамента полиции Нур-Султана и общественность.


    Теги:
    Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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