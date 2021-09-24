КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Найдена без вести пропавшая 15-летняя акмолинка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 22 сентября в 21:30 в ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение без вести пропавшей Аягоз Капезовой установлено.

«В настоящее время девочка передана родителям. Проводится проверка на предмет совершения противоправных действий в отношении подростка», - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области ведутся поиски 15-летней школьницы, которая 20 сентября ушла из дома и пропала. С заявлением в полицию обратился отец девочки.

Позже была установлена личность 24-летнего молодого человека, с которым 15-летняя Аягоз Капезова познакомилась через приложение «ВК» и намеревалась встретиться в дни своего исчезновения. На поиски был ориентированы личный состав департамента полиции Акмолинской области, личный состав отдела полиции Бурабайского района, ЛОП станции Курорт-Боровое, департамента полиции Нур-Султана и общественность.