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    14:00, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Найден труп павлодарца с ножевым ранением

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре нашли труп 35-летнего местного жителя. Мужчину из-за бытовой ссоры зарезал 30-летний горожанин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шестого апреля, в 23:55, возле дома по улице Абая обнаружен труп 35-летнего жителя областного центра с ножевым ранением», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    В департаменте добавили, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 99 «Убийство» УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний житель города Павлодара. Причина: бытовая ссора», - уточнили в ДП региона.

    Расследование, по словам стражей порядка, продолжается.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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