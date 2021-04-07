Найден труп павлодарца с ножевым ранением

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре нашли труп 35-летнего местного жителя. Мужчину из-за бытовой ссоры зарезал 30-летний горожанин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестого апреля, в 23:55, возле дома по улице Абая обнаружен труп 35-летнего жителя областного центра с ножевым ранением», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В департаменте добавили, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 99 «Убийство» УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний житель города Павлодара. Причина: бытовая ссора», - уточнили в ДП региона.

Расследование, по словам стражей порядка, продолжается.