Найден труп молодой женщины в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 поступило сообщение от жителя дома по улице Ауэзова, что на лестничной площадке лежит девушка в крови. По приезду на место происшествия полицейские обнаружили тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативных мероприятий в течение суток оперативниками столицы на территории Акмолинской области задержан 37-летний подозреваемый. Установлено, что накануне мужчина во дворе познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить множественные удары по телу потерпевшей. Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП, проводится расследование.