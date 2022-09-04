РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:09, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Найден труп молодой женщины в Нур-Султане

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 поступило сообщение от жителя дома по улице Ауэзова, что на лестничной площадке лежит девушка в крови. По приезду на место происшествия полицейские обнаружили тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативных мероприятий в течение суток оперативниками столицы на территории Акмолинской области задержан 37-летний подозреваемый. Установлено, что накануне мужчина во дворе познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить множественные удары по телу потерпевшей. Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП, проводится расследование.


    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!