4 Мая 2022 14:15

Найден способ удешевить интернет в селах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил подключать интернет к селам через электрические столбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для облегчения прокладки сетей оптического волокна мы предлагаем использовать электрические столбы. Такие столбы есть во многих селах. С использованием этих столбов мы вводим оптику в законном порядке», - сказал Багдат Мусин в ответе на вопрос представителей СМИ на пресс-площадке Мажилиса.

По его мнению, если данная норма будет поддержана Парламентом и вступит в силу, то потенциальные расходы потенциальных операторов, желающих распространять интернет внутри села, будут значительно уменьшены, чем сейчас.

Ранее министр заявил, что сервис электронных документов должен быть не только на Egov.

«Мы здесь подходим по пути демонополизации. Это мой принцип, который я везде пропагандирую – мы не должны концентрироваться только на Egov. Все эти цифровые возможности должны быть и на других платформах, которые хотят предоставлять услуги населению и притягивать к себе дополнительную аудиторию, клиентов», - отметил Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.