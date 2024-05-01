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    04:04, 01 Май 2024 | GMT +6

    Найден способ смягчить последствия операций на щитовидке для голоса

    Найден способ смягчить последствия операций на щитовидке для голоса
    Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

    Специалисты Пензенского государственного университета (Россия) разработали медицинскую технологию, которая позволяет существенно модернизировать операции на щитовидной железе, смягчая их последствия для голоса. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, медики добиваются сохранения наружной ветви верхнего гортанного нерва. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Щитовидная железа - это железа внутренней секреции, расположенная внизу шеи и отчасти похожая на бабочку. Она выделяет гормоны, которые участвуют в регуляции пищеварения и количества производимой энергии. При тяжелых заболеваниях щитовидной железы приходится делать операции, после которых возможны осложнения, сказывающиеся, в частности, на голосе, а также на глотательных рефлексах. В ходе операции применяется нейромониторинг, позволяющий отследить расположенные в районе гортани нервы и предотвратить их повреждение.

    - Обычно, когда делаются операции на щитовидной железе, то находят только возвратный гортанный нерв. При этом не обращается внимание на более тонкую ветвь - наружную ветвь верхнего гортанного нерва, которая отвечает за иннервацию надгортанника. Мы предложили вариант поиска этого нерва, который тоньше волоса и который позволят сохранить иннервацию надгортанника и голосовых связок. Это дает сохранение высоких тонов голоса и работы надгортанника. Человек не «поперхивается» после операции, - рассказал ТАСС профессор кафедры хирургии Медицинского института ПГУ Александр Климашевич, отметив, что нейромонитор используется давно, но ему с аспирантом Максимом Юдиным удалось найти «более тонкое его применение».

    Новый метод успешно испробован на операциях и запатентован, М. Юдин защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. Исследователи также предложили использовать при операциях монополярный зонд-стимулятор, имеющий большую глубину проникновения наряду с уже используемым биполярным.

    В ПГУ используется также разработка инженера Алана Алимурадова по компьютерному анализу голоса больного после операции на щитовидной железе.

    - А. Алимурадов предложил программу, которая раскладывает голос на молекулярные составляющие и выявляет нарушения иннервации, если отсутствуют высокие тоны. Мы обследовали ряд пациентов и нашли у них эти скрытые повреждения, - рассказал А. Климашевич. Последнее особенно важно для представителей тех профессий, где голос играет большую роль (например, певцов и дикторов), анализ позволяет скорее и эффективнее назначить лечение.

    Теги:
    Наука Здравоохранение Ученые Наука и инновации Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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