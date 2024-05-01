Найден способ смягчить последствия операций на щитовидке для голоса
Специалисты Пензенского государственного университета (Россия) разработали медицинскую технологию, которая позволяет существенно модернизировать операции на щитовидной железе, смягчая их последствия для голоса. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, медики добиваются сохранения наружной ветви верхнего гортанного нерва. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Щитовидная железа - это железа внутренней секреции, расположенная внизу шеи и отчасти похожая на бабочку. Она выделяет гормоны, которые участвуют в регуляции пищеварения и количества производимой энергии. При тяжелых заболеваниях щитовидной железы приходится делать операции, после которых возможны осложнения, сказывающиеся, в частности, на голосе, а также на глотательных рефлексах. В ходе операции применяется нейромониторинг, позволяющий отследить расположенные в районе гортани нервы и предотвратить их повреждение.
- Обычно, когда делаются операции на щитовидной железе, то находят только возвратный гортанный нерв. При этом не обращается внимание на более тонкую ветвь - наружную ветвь верхнего гортанного нерва, которая отвечает за иннервацию надгортанника. Мы предложили вариант поиска этого нерва, который тоньше волоса и который позволят сохранить иннервацию надгортанника и голосовых связок. Это дает сохранение высоких тонов голоса и работы надгортанника. Человек не «поперхивается» после операции, - рассказал ТАСС профессор кафедры хирургии Медицинского института ПГУ Александр Климашевич, отметив, что нейромонитор используется давно, но ему с аспирантом Максимом Юдиным удалось найти «более тонкое его применение».
Новый метод успешно испробован на операциях и запатентован, М. Юдин защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. Исследователи также предложили использовать при операциях монополярный зонд-стимулятор, имеющий большую глубину проникновения наряду с уже используемым биполярным.
В ПГУ используется также разработка инженера Алана Алимурадова по компьютерному анализу голоса больного после операции на щитовидной железе.
- А. Алимурадов предложил программу, которая раскладывает голос на молекулярные составляющие и выявляет нарушения иннервации, если отсутствуют высокие тоны. Мы обследовали ряд пациентов и нашли у них эти скрытые повреждения, - рассказал А. Климашевич. Последнее особенно важно для представителей тех профессий, где голос играет большую роль (например, певцов и дикторов), анализ позволяет скорее и эффективнее назначить лечение.