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Найден акмолинский подросток, который уехал на заработки в столицу и пропал

26 Июля 2021 21:52
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Найден акмолинский подросток, который уехал на заработки в столицу и пропал

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уехавшего на заработки и не выходящего на связь 17-летнего подростка нашли в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, 24 июля в 12.55 часов дня в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило заявление от 59-летней жительницы Целиноградского района. Встревоженная женщина сообщила, что ее 17-летний внук 22 июля в 07.00 выехал на заработки в город Нур-Султан и до момента подачи заявления не выходил на связь.

«Заявительница рассказала, что воспитывает внука в одиночку, мама пропавшего подростка ушла из жизни в 2014 году, а отец ребенка не принимает участия в его воспитании. Для установления местонахождения несовершеннолетнего аршалынские оперативники незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Ориентировки на подростка были направлены нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации. Были опрошены возможные свидетели, знакомые и друзья юноши», - отметили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 24 июля в 21.40 внук заявительницы был найден в столице, в одном из дворов, где проживает его знакомый. Выяснилось, что все время своего отсутствия подросток работал на одном из рынков в качестве грузчика.

«Мобильный телефон, по словам юноши, сломался, и по этой причине он не имел возможности связаться с родными. В настоящее время подросток находится дома. Установлено, что в отношении несовершеннолетнего никаких противоправных действий не совершалось», - добавили в полиции.


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#Акмолинская область   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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