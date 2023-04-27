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Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2023, 22:05
Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов Фото: пресс-служба МО РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны в рамках сборовых мероприятий выполнили учебно-тренировочные полеты на ударно-боевых вертолетах Ми-35М и военно-транспортных Ми-17, Ми-171Ш, Eurocopter EC145. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В ходе выполнения полётных заданий экипажи отработали элементы простого и сложного пилотирования, взлет, посадку, полет по маршруту с разведкой объектов условного противника, заход в заданный район для десантирования и зависание в воздухе.

В составе боевых пар летчики совершенствовали навыки управления вертолетами при прохождении горных ущелий, облета вершин и скальных участков, посадки вертолетов на площадки, расположенные на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.

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«Сложность выполнения полетного задания заключается в выдерживании боевого порядка на установленных интервалах и дистанциях. Молодому пилоту, ранее не выполнявшему такое упражнение, необходимо удержать режим полета ведущим и при этом контролировать плавность маневрирования борта», – отметил старший штурман авиационной базы Мансур Нуржанов.

Инженерно-технический состав выполнил задачи по подготовке вертолётов к вылету и заправке авиационной техники, а специалисты наземных служб комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы.

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Помимо этого, были отработаны полёты на предельно малых высотах, позволяющие наиболее эффективно применять авиацию в горной местности и противодействовать вооруженным формированиям, оснащенным переносными зенитно-ракетными комплексами.

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