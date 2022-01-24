Навыкам работы на портале электронного правительства обучат акмолинских школьников

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области по инициативе департамента Агентства РК по делам государственной службы проводится обучение преподавателей информатики колледжей и школ города Кокшетау навыкам работы на портале электронного правительства «eGov.kz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области, в этом направлении ведомство тесно взаимодействует с областным управлением образования и местным филиалом Госкорпорации «Правительство для граждан».

В ходе тренингов информатиков обучают получать услуги не только через портал eGov, но и посредством мобильных приложений «eGov mobile», «Kaspi.kz» и «Homebank».

«Повышение цифровой грамотности населения является одним из основных направлений деятельности департамента. Наша цель - подготовить преподавателей, которые, в свою очередь, будут обучать этому учеников старших классов и студентов. Это та самая мобильная часть нашего населения, которая в первую очередь должна обладать цифровыми навыками и обучать этому старших», - поделилась пресс-секретарь департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Жазира Сейтмаганбетова.