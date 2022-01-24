Навыкам работы на портале электронного правительства обучат акмолинских школьников
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области по инициативе департамента Агентства РК по делам государственной службы проводится обучение преподавателей информатики колледжей и школ города Кокшетау навыкам работы на портале электронного правительства «eGov.kz», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области, в этом направлении ведомство тесно взаимодействует с областным управлением образования и местным филиалом Госкорпорации «Правительство для граждан».
В ходе тренингов информатиков обучают получать услуги не только через портал eGov, но и посредством мобильных приложений «eGov mobile», «Kaspi.kz» и «Homebank».
«Повышение цифровой грамотности населения является одним из основных направлений деятельности департамента. Наша цель - подготовить преподавателей, которые, в свою очередь, будут обучать этому учеников старших классов и студентов. Это та самая мобильная часть нашего населения, которая в первую очередь должна обладать цифровыми навыками и обучать этому старших», - поделилась пресс-секретарь департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Жазира Сейтмаганбетова.
- Из-за мороза первую смену в костанайских школах перевели на дистанционку
- Из-за мороза в Нур-Султане учащихся начальных классов перевели на онлайн-обучение
- Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
- Подросток разъезжал на угнанном автомобиле по Кокшетау
- Отсидевший 30 лет осужденный подарил написанные им иконы акмолинскому храму
- Мы за новое поколение инженеров! - специалисты космической связи Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана