+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Навыкам оказания первой медпомощи казахстанцев будут обучать по международному стандарту

3 Декабря 2019 20:07
Поделиться:
Навыкам оказания первой медпомощи казахстанцев будут обучать по международному стандарту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК и Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Елжан Биртанов, Асхат Аймагамбетов и Алтай Кульгинов обучились сердечной реанимации
Врачи медпоезда «Жәрдем»  в Атырауской области приняли более 14 тысяч пациентов Новую программу развития военной медицины разработали в Казахстане Общежитие для медработников открыли в Акмолинской области

В рамках меморандума стороны совместно будут реализовывать программы и проекты в целях снижения показателей смертности населения РК от сердечнососудистых заболеваний.

«Главная цель меморандума - повышение качества скорой медицинской помощи в нашей стране. Как вам известно, в последние годы мы принимаем меры в целях улучшения работы скорой медпомощи. Мы внедрили единый стандарт автомобилей скорой медицинской помощи и оснастили их последними технологиями. Также начали обучать наших коллег и специалистов по новому стандарту. За последние годы мы тесно работали с Американской кардиологической ассоциацией. Ассоциация внедрила международный стандарт под названием Basic life support (BLS). Наша цель заключается в том, чтобы обучить основам оказания первой помощи именно по международному стандарту не только врачей, но и сотрудников полиции, военных, учителей и других», - прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов в рамках подписания меморандума в Национальном координационном центре экстренной медицины города Нур-Султана.


По словам Елжана Биртанова, на базе Национального координационного центра экстренной медицины был организован специальный курс для подготовки национальных инструкторов. Инструкторы же будут далее обучать основам оказания первой медпомощи представителей разных специальностей в регионах.

В системе обучения сотрудников экстренной медицинской помощи существует острая необходимость в качественном обучении работников здравоохранения оказанию экстренной помощи, основанном на обучении стандартам, признанным в мире.

В целом, данный меморандум, как отмечают специалисты, предполагает сотрудничество Министерства здравоохранения РК и Американской кардиологической ассоциации в сфере работы с населением и лицами, работающими в социальной сфере (врачи, полиция, сотрудники образования), а также с институтами, разрабатывающими методологию и принципы применения клинически доказанных методов. Уже сегодня одним из результатов первого этапа сотрудничества Министерства здравоохранения РК и Американской кардиологической ассоциации (АНА) в данном направлении стало обучение тренеров для экстренных служб стандартам базовой и расширенной реанимации.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив