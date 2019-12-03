Навыкам оказания первой медпомощи казахстанцев будут обучать по международному стандарту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК и Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках меморандума стороны совместно будут реализовывать программы и проекты в целях снижения показателей смертности населения РК от сердечнососудистых заболеваний.

«Главная цель меморандума - повышение качества скорой медицинской помощи в нашей стране. Как вам известно, в последние годы мы принимаем меры в целях улучшения работы скорой медпомощи. Мы внедрили единый стандарт автомобилей скорой медицинской помощи и оснастили их последними технологиями. Также начали обучать наших коллег и специалистов по новому стандарту. За последние годы мы тесно работали с Американской кардиологической ассоциацией. Ассоциация внедрила международный стандарт под названием Basic life support (BLS). Наша цель заключается в том, чтобы обучить основам оказания первой помощи именно по международному стандарту не только врачей, но и сотрудников полиции, военных, учителей и других», - прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов в рамках подписания меморандума в Национальном координационном центре экстренной медицины города Нур-Султана.





По словам Елжана Биртанова, на базе Национального координационного центра экстренной медицины был организован специальный курс для подготовки национальных инструкторов. Инструкторы же будут далее обучать основам оказания первой медпомощи представителей разных специальностей в регионах.

В системе обучения сотрудников экстренной медицинской помощи существует острая необходимость в качественном обучении работников здравоохранения оказанию экстренной помощи, основанном на обучении стандартам, признанным в мире.

В целом, данный меморандум, как отмечают специалисты, предполагает сотрудничество Министерства здравоохранения РК и Американской кардиологической ассоциации в сфере работы с населением и лицами, работающими в социальной сфере (врачи, полиция, сотрудники образования), а также с институтами, разрабатывающими методологию и принципы применения клинически доказанных методов. Уже сегодня одним из результатов первого этапа сотрудничества Министерства здравоохранения РК и Американской кардиологической ассоциации (АНА) в данном направлении стало обучение тренеров для экстренных служб стандартам базовой и расширенной реанимации.