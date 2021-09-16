Навыкам этномедиации обучают районных полицейских, прокуроров и представителей акиматов
Участниками семинаров-тренингов стали представители местных органов полиции, прокуратуры и акиматов полиэтничных районов Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
На семинаре выступили заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Айбек Жаксыбаев, директор Института Талгат Калиев, а также ведущие эксперты Института.
Программа мероприятия включает в себя цикл лекций с разбором конкретных кейсов и демонстрацией причинно-следственных связей.
Цель — повышение этнополитической грамотности, разъяснение особенностей сферы межэтнических отношений и последствий ошибочной интерпретации событий.
Работа семинара осуществляется по темам: «Базовые основы конфликтологии и этномедиации», «Информационная и медийная грамотность. Межэтнические отношения в информационном пространстве», «Социально-психологические особенности взаимоотношений этнических групп Казахстана. Информационный компонент конфликта. Язык вражды. Ненормативные этнонимы в декларативной фазе конфликта», «Навыки публичной риторики».
Для закрепления полученных знаний и навыков участникам экспертами Института прикладных этнополитических исследований в завершение семинара будут проведены практические тренинговые занятия.