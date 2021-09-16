Навыкам этномедиации обучают районных полицейских, прокуроров и представителей акиматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-17 сентября 2021 года в городе Таразе Институт прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК проводит семинар-тренинг «Основы этнополитической грамотности и этномедиации», передает МИА «Казинформ».

Участниками семинаров-тренингов стали представители местных органов полиции, прокуратуры и акиматов полиэтничных районов Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

На семинаре выступили заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Айбек Жаксыбаев, директор Института Талгат Калиев, а также ведущие эксперты Института.

Программа мероприятия включает в себя цикл лекций с разбором конкретных кейсов и демонстрацией причинно-следственных связей.

Цель — повышение этнополитической грамотности, разъяснение особенностей сферы межэтнических отношений и последствий ошибочной интерпретации событий.

Работа семинара осуществляется по темам: «Базовые основы конфликтологии и этномедиации», «Информационная и медийная грамотность. Межэтнические отношения в информационном пространстве», «Социально-психологические особенности взаимоотношений этнических групп Казахстана. Информационный компонент конфликта. Язык вражды. Ненормативные этнонимы в декларативной фазе конфликта», «Навыки публичной риторики».

Для закрепления полученных знаний и навыков участникам экспертами Института прикладных этнополитических исследований в завершение семинара будут проведены практические тренинговые занятия.