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    11:54, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Навыкам этномедиации обучают районных полицейских, прокуроров и представителей акиматов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-17 сентября 2021 года в городе Таразе Институт прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК проводит семинар-тренинг «Основы этнополитической грамотности и этномедиации», передает МИА «Казинформ».

    Участниками семинаров-тренингов стали представители местных органов полиции, прокуратуры и акиматов полиэтничных районов Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

    На семинаре выступили заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Айбек Жаксыбаев, директор Института Талгат Калиев, а также ведущие эксперты Института.

    Программа мероприятия включает в себя цикл лекций с разбором конкретных кейсов и демонстрацией причинно-следственных связей.

    Цель — повышение этнополитической грамотности, разъяснение особенностей сферы межэтнических отношений и последствий ошибочной интерпретации событий.

    Работа семинара осуществляется по темам: «Базовые основы конфликтологии и этномедиации», «Информационная и медийная грамотность. Межэтнические отношения в информационном пространстве», «Социально-психологические особенности взаимоотношений этнических групп Казахстана. Информационный компонент конфликта. Язык вражды. Ненормативные этнонимы в декларативной фазе конфликта», «Навыки публичной риторики».

    Для закрепления полученных знаний и навыков участникам экспертами Института прикладных этнополитических исследований в завершение семинара будут проведены практические тренинговые занятия.


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