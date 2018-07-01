Навсегда останешься в нашей памяти - Головкин о Денисе Тене
20 Июля 2018 07:56 2259
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи с гибелью фигуриста Дениса Тена, передает СИА «SPORTINFORM».
Новости по темеПамять Дениса Тена почтили минутой молчания на пресс-конференции Жениса Касымбека Место и дата похорон Дениса Тена будут определены 20 июля
Головкин в своем инстаграме выложил совместное фото с Денисом и коротко подписал его: «Ты навсегда останешься в нашей памяти... RIP».
Напомним,19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли. Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- На Азиаде планируем завоевать четыре-пять медалей - главный тренер сборной РК по боксу
- Казахстанский еврокубковый поход продолжится уже без «Иртыша»
- Qazsport изменил сетку вещания из-за смерти Дениса Тена
- Мир скорбит по Денису Тену
- «Кайрат» разгромил андоррскую «Энгордани» на своем поле
- Расследование убийства Дениса Тена контролирует Генпрокурор РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047