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Навсегда останешься в нашей памяти - Головкин о Денисе Тене

20 Июля 2018 07:56 2259
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Навсегда останешься в нашей памяти - Головкин о Денисе Тене

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи с гибелью фигуриста Дениса Тена, передает СИА «SPORTINFORM».

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Головкин в своем инстаграме выложил совместное фото с Денисом и коротко подписал его: «Ты навсегда останешься в нашей памяти... RIP».

Напомним,19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли. Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена.


Навсегда останешься в нашей памяти - Головкин о Денисе Тене

 

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Ключевые слова: Спорт,
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