Навруз в Таджикистане: какое блюдо является центральным на праздничном столе

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В Таджикистане перед Наврузом отмечают праздник Сада, который является предвестником весеннего праздника: ровно 50 дней и 50 ночей.

В Таджикистане на Навруз вся семья собирается за праздничным столом, который называется «хафт-син». На столе должны присутствовать магические предметы и продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в Новом году.

По традиции, на столе должны присутствовать семь яств, название которых начинается с буквы «син»: семена руты — сипанд, яблоко — себ, черные косточки — сиёхдона, дикая маслина — санджид, уксус — сирко, чеснок — сир и проросшее зерно — сабзе.

На Навруз готовят блюда из баранины, рыбы, курицы и яиц, добавляют пряности и зелень. На празднично сервированном столе обязательно должно быть ритуальное лакомство сумаляк (солодовая халва), сваренное из сока пророщенных зерен пшеницы с добавлением сахара и муки. На стол обязательно ставят зеркало и свечи по числу членов семьи.

Эти свечи нельзя гасить, пока они не догорят до конца. Обязательно подают на стол домашний хлеб, орехи, миндаль, молоко, сыр, рыбу, яйца, крашенные в зеленый цвет, сосуд с розовой водой, пиалу с водой, в которой плавает зеленый лист.

Пришедшим на Навруз гостям хозяин протягивает блюдо с едва проросшим зерном, его поедание символизирует приобщение к возрождению всего живого.

Неделя перед Наврузом считается посвященной душам предков. Предков поминали, делая им подношения и прося у них помощи в будущем году, защиты от бед. Наступлению Нового года предшествуют символические обряды очищения. В «среду радости» - последнюю среду перед Наврузом на улицах городов и сел зажигают костры, и люди должны семь раз перепрыгнуть через один костер или по одному разу через семь костров.

В ночь перед Наврузом принято обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду, чтобы очиститься от прошлогодних грехов.

В Таджикистане гостей приветствуют словами «Навруз муборак бод», «Наврузатон пируз бод» («С праздником Навруз»).

На Навруз принято дарить подарки. В Таджикистане с раннего утра дети из соседних домов собираются вместе, чтобы ходить по дворам и поздравлять хозяев, получая взамен сладости и выпечку.

В Таджикистане празднование Навруза всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. Например, в дни праздника большой популярностью пользуется бузкаши — таджикская национальная конно-спортивная игра. Сотни наездников мчатся на огромной скорости, пытаясь удержать необычный игровой снаряд в виде козы.

Гуштингири – национальная борьба в Таджикистане, традиционно входит в программу народных праздников. Это один из самых популярных национальных видов спорта в Таджикистане. В гуштингири разрешены захваты за одежду до пояса и действия ногами. Для победы нужно бросить соперника на спину.

К другим традициям Навруза относятся местные уличные представления, цирк в Иране под названием Банд Бази, а также спортивное мероприятие Буз Каши в Афганистане, оно заключается в том, что всадники используют для игры обезглавленную тушу козла.

Навруз - древний праздник народов Востока, имеющий более шести тысячелетнюю историю и является доброй вестью о наступлении нового дня, пробуждении природы и духовном очищении человека.

Фото: НИАТ Ховар