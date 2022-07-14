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Наводнения в Пакистане привели к гибели 165 человек
14 Июля 2022 14:45

Наводнения в Пакистане привели к гибели 165 человек

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Во время сезона дождей с 14 июня в Пакистане погибли 165 человек, еще 171 получил ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Наиболее пострадавшим регионом является провинция Белуджистан, где 65 человек погибли и еще 49 получили ранения из-за проливных дождей, вызвавших внезапные наводнения. Отмечаются несколько случаев прорыва плотин, в результате которых были снесены десятки домов и объектов инфраструктуры.

Тридцать восемь человек погибли в результате отдельных несчастных случаев в провинции Синд, включая столицу провинции Карачи, которая уже более недели страдает от сильных ливней.

Пакистанский министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман сообщила, что Синд и Белуджистан получили на 625% и на 501% больше дождей, соответственно, что выше среднего показателя за 30 лет. Обе провинции находились под сильным муссонным давлением в течение последних 13 дней.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, 24 человека погибли в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва, 23 – в провинции Пенджаб и 15 – в других частях страны.

В общей сложности в стране погибли 1319 животных. Около 350 домов полностью разрушены и 781 дом пострадал частично.

Властями проводятся спасательные операции по всей стране. Пострадавшим предоставляются палатки, брезенты, одеяла, противомоскитные сетки, пакеты с продуктами и спасательные жилеты.


Фото: thesundaily.my

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