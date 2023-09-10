РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:42, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Наводнения в Греции, Турции и Испании привели к жертвам

    None
    Фото: Euronews
    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Наводнения в Греции, Турции и Испании привели к жертвамПотоки воды смывали людей и машины. Спасателям удалось эвакуировать жителей затопленных районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В Греции в результате сильного наводнения погибли 10 человек. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести, в том числе туристическая пара из Австрии. Люди спрятались от дождя в доме, но дом был смыт потоками поднявшейся воды. Причиной мощных наводнений стал шторм Даниэль.

    В некоторых районах Греции, в том числе в Афинах, количество осадков, выпавших за последние дни, вдвое превысило среднегодовую норму. Несмотря на то, что в пятницу дожди утихли, многие реки и ручьи по-прежнему выходят из берегов. Спасатели и военные эвакуируют десятки людей, которые укрываются на крышах домов и других высоких местах. По состоянию на вторую половину дня пятницы, министр гражданской обороны сообщил о 1700 человек, спасенных на лодках и автомобилях. Еще 296 человек были вывезены вертолетами из 14 деревень, в том числе 150 человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

    Семь человек стали жертвами водной стихии и в Турции.

    В Испании число погибших возросло до 7 человек, после того как спасатели обнаружили тела двух пропавших мужчин. Один из них был сброшен в ручей потоками воды прямо возле своего дома. Другой упал в реку, когда ехал на своем автомобиле. Сын одного из мужчин был спасен после того, как провел ночь, прижавшись к дереву. Одна женщина пропала почти неделю назад, последний раз ее видели, когда она ехала на своей машине в ночь с воскресенья на понедельник.


    Теги:
    Наводнение Мировые новости Турция Греция Происшествия Испания Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!