Наводнения в Германии, Италии и Швейцарии: есть погибшие

На юге Германии из-за наводнений сложилась катастрофическая ситуация. В Швейцарии в ряде районов из берегов выходит река Аре. В Италии ищут туриста, которого смыло в реку потоком воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

Сразу несколько стран Центральной Европы столкнулись с мощными наводнениями. На юге Германии ситуацию уже описывают как «катастрофическую», при этом пик паводка, по данным специалистов, придется на середину недели.

На местах работают сотрудники аварийных служб, поддержку которым, в том числе, оказывают военные. Жертвами стихии стали по меньшей мере четыре человека. Экономический ущерб пока подсчитать невозможно.

Прогнозы синоптиков не утешают. Немецкая метеорологическая служба предупредила о сильных грозах с ливнями в центральной и восточной частях Альп.

В Швейцарии в ряде районов из берегов выходит река Аре, левый приток Рейна. Власти ожидают, что уровень воды в реке в ближайшие дни продолжит повышаться. Власти призвали граждан держаться вдали от водоемов.

В кантоне Тургау на северо-востоке страны, где протекают реки Ситтер и Гольдах, объявлено предупреждение о наводнении.

В Италии недалеко о города Удине трагедия разыгралась на глазах у спасателей. Трое туристов оказались в ловушке на песчаной косе в реке Натизоне. Они запросили помощь, но не смогли дотянуться до брошенной им веревки. Троицу смыло водой. Позже были найдены тела двух девушек. Поиски мужчины продолжаются. В операции задействованы вертолеты и дроны.