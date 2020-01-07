Наводнения в Джакарте: 66 человек погибли

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - По словам властей число погибших в результате наводнения в индонезийской столице Джакарте возросло до 66, два человека пропали без вести после того, как один из самых сильных муссонных дождей, наблюдаемых за последние годы обрушился на мегаполис, передает CNN.

Начиная с Нового года, Джакарта и прилегающие районы подвергались сильным ливням, вызывая наводнения и оползни. Тысячи людей покинули свои дома. В пятницу более 173 000 жителей искали убежище, сообщает государственное информационное агентство Индонезии Antara.

Несмотря на то, что паводковые воды несколько спали, в ближайшие дни в Джакарте и центральной части острова Ява, и в самом густонаселенном острове Индонезии ожидается сильный дождь и гроза - выпадет до 4 дюймов (102 мм).

Тем временем власти и Красный Крест начали опрыскивать столицу дезинфицирующим средством, чтобы остановить распространение заболеваний, которые передаются через воду, сообщил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Агус Вибово.

По его словам, более 35 000 человек в Джакарте по-прежнему остаются в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые были преобразованы во временные приюты. По данным информагентсва Antara, в городе Бекаси, расположенном к востоку от Джакарты, остались без крова около 150 000 человек.





Отметим, Джакарта - один из самых быстро-тонущих городов мира и подвержен наводнениям, потому что был построен на болотистой местности.

Нынешнее наводнение в стране является одним из масштабных в этом столетии. Согласно агентству метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, 1 января уровень осадков в аэропорту Восточной Джакарты составил 15 дюймов (38 сантиметров), что является самым высоким показателем паводков с 1996 года, сообщает Reuters.

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что такая экстремальная погода может стать новой нормой из-за климатического кризиса.

Кроме того, правительство Индонезии планирует перенести столицу страны на остров Борнео. Ожидается, что этот проект займет десятилетие и будет стоить около 34 миллиардов долларов.