Наводнения в Афганистане: число жертв возросло до 150

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате наводнений в Афганистане возросло в четверг до 150. Выжившие и спасатели прочесали развалины более 1500 домов, разрушенных к северу от столицы страны Кабула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Gulf Today.

Власти эвакуировали более 900 семей из районов горной провинции Парван в результате внезапных наводнений, вызванных сильнейшим дождем.

По меньшей мере 250 человек получили ранения.

По словам выживших, среди погибших много детей. Число жертв может возрасти, пока спасатели продолжают поисковые работы.

Районы Афганистана регулярно страдают от засухи и от сильных дождей во время южноазиатского муссона.

Местный житель Мохамед Касим, 45-летний фермер, сообщил AFP, что в результате наводнения погибли 11 членов его семьи. «Моя сестра, ее муж, две их дочери и их дети спали в одном доме», - сказал Касим.

По словам властей, в северной провинции Парван потоки воды затопили город Чарикар, местная больница частично разрушена, многие раненые переведены в больницы Кабула.

Пресс-секретарь провинции Вахида Шахкар заявила, что число жертв может возрасти, поскольку местные жители и спасательные команды все еще ищут людей, погребенных под разрушенными домами.

Сообщается, что по меньшей мере восемь человек, в том числе двое детей, утонули, 14 получили ранения, когда паводковые воды захлестнули автомобили, в которых они находились.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем заявлении распорядился доставить помощь в Парван и другие провинции, выразив свои соболезнования семьям погибших.

Более 2000 домов в Парване были разрушены, более 1000 человек были эвакуированы.

Сообщалось также о внезапных наводнениях и в других провинциях, включая Нангархар, Панджшир, Вардак, Логхар, Пактика и Каписа.

Ежегодно проливные ливни и внезапные наводнения уносят жизни десятков людей в Афганистане.

Ранее в этом месяце 16 человек, в том числе 15 детей, погибли в результате наводнения, обрушившегося на деревню в восточной провинции Нангархар. Десятки домов были разрушены.