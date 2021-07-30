Наводнения на Иссык-Куле: глава МЧС взял под контроль ситуацию

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Министр чрезвычайных ситуаций контролирует ситуацию по последствиям наводнения на Иссык-Куле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, сегодня, 30 июля, около 04:30 в городе Балыкчи и на перевале Кескен-Бель, селах Кара-Шаар и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели.

Внутренние дороги и канавы заполнены песком и гравием, есть подтопления жилых домов. На 35 км трассы южнее Иссык-Куля участки дороги были повреждены селевыми потоками. Трасса по северу озера открыта. На данный момент на месте происшествия находятся министр чрезвычайных ситуаций Б. Ажикеев, первый заместитель полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области У. Далиев, начальник правоохранительного управления К. Энтериев, а также начальник управления МЧС по Иссык-Кульской области Замирбек Джумагазиев.

Над ликвидацией последствий наводнения работают семь спасателей Тонского районного отдела МЧС, 20 сотрудников милиции, 15 местных жителей с использованием одного Хово, одного МТЗ 82, двух погрузчиков. Кроме того, для расчистки дороги в селе Кескен-Бел задействованы четыре сотрудника и один грейдер из ДЭПа. В селе Оттук было затоплено более 50 домов и садов. На местах работают около 100 местных жителей и 30 сотрудников Службы гражданской обороны.

В селе Кара-Талаа затоплены один дом и двор. Работы проводят местные жители и администрация поселка. Также затоплен путь к озеру Туздуу Көл, в селе Кун-Чыгыш Тонского района, дорогу расчищает грузчик из айыл окмоту Кун-Чыгыш.

Оросительные каналы в Балыкчи затоплены, также затоплены дворы и сады 18 домов. Один АСМ и одно насосное оборудование от Балыкчинского городского отделения МЧС, одно насосное оборудование, один погрузчик от Балыкчинского городского предприятия «Тазалык», 6 спасателей из Балыкчинского городского отделения МЧС, 8 человек от предприятия РЭТ и 20 человек от предприятия по благоустройству территории проводят очистные работы.

В селе Кызыл-Суу Джеты-Огузского района поднялся уровень реки Чон-Кызыл-Суу, что грозит сносом домов и двух подвесных мостов. Для смягчения ситуации местные власти привлекают к работе один экскаватор, один КамАз, пять спасателей МЧС, 20 местных жителей работают над расчисткой реки.

Ниже курорта Джеты-Огуз в Джети-Огузском сельском округе Джеты-Огузского района поднялся уровень реки Жеты-Огуз. Там затоплены внутренние дороги. Кроме того, плотина, установленная МЧС, была полностью смыта рекой, один заброшенный дом унесло рекой. В настоящее время в целях уменьшения объема воды идет раскапывание дополнительных арыков. Один погрузчик, два самосвала и 30 сотрудников районного отдела водного хозяйства расчищают деревья, застрявшие в водораспределителях.

Катастрофа также затронула северную часть Иссык-Кульской области и подтопила шесть домов в Тору-Айгырском сельском округе Иссык-Кульской области. Там в настоящее время задействованы 10 спасателей МЧС с мотопомпой АТС.