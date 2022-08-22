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Наводнения и оползни унесли жизни 40 человек в Индии

Автор:  
Рустем Кожыбаев
22 Августа 2022, 12:00
Наводнения и оползни унесли жизни 40 человек в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных интенсивными муссонными дождями на севере Индии за последние три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Дожди затопили сотни деревень, снесли глинобитные дома, затопили дороги и разрушили мосты в некоторых районах штатов Химачал-Прадеш и Уттаракханд.

В официальном заявлении правительства сообщается, что в результате оползней и наводнений в гималайском штате Химачал-Прадеш за последние три дня погибли 36 человек.

В соседнем штате Уттаракханд четыре жителя погибли и 13 пропали без вести в результате разрушения несколько домов сильными ливнями и вышедшими из берегов реками.

Спасательные команды осуществляют эвакуацию пострадавших в обоих штатах. Сотни людей нашли убежище в лагерях для оказания чрезвычайной помощи после того, как были вынуждены покинуть свои затопленные дома.

Бедствия, вызванные оползнями и наводнениями, часто происходят на севере Гималаев Индии в сезон муссонов с июня по сентябрь. По мнению ученых, участившиеся неблагоприятные погодные явления являются следствием глобального потепления и таяния ледников.


Фото: AP Photo/Ashwini Bhatia




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