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    23:41, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Наводнение в столице Индонезии: более 1300 жителей покинули свои дома

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    ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Более 1300 жителей индонезийской столицы были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Из берегов вышли сразу несколько рек, затоплены целые кварталы, в некоторых районах Джакарты вода поднялась более чем на два метра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    При этом эвакуацию удалось провести слаженно, о жертвах и пострадавших не сообщалось. Сейчас уровень воды понемногу спадает, и некоторые возвращаются в свои дома.

    Дожди, вызванные муссонами, не прекращались в стране несколько дней. На Яве из-за них произошёл оползень, жертвами которого стали 18 человек, жителей одной деревни. Из-за затопленных дорог оказание помощи затруднено.

    Синоптики предупреждают, что на следующей неделе муссонные ливни могут вернуться, и на этот раз с ними вместе могут прийти грозы и штормовой ветер.


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