11 Июля 2022 18:15

Наводнение в Стамбуле затопило более сотни жилых домов

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Стамбуле затопило множество жилых домов, около 100 человек переселены во временное жилье, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье сильный дождь привел к подтоплениям в нескольких районах европейской части Стамбула. Из-за обильного прибытия воды были временно перекрыты дороги и улицы в муниципалитетах Эсеньюрт и Бейкоз, в ряде других районов наблюдался сбой в работе общественного транспорта.

Как отмечает губернатор провинции Али Ерликая из-за внушительного ливня в 18 районах были подтоплены 134 жилых помещения, 12 мастерских, три фабрики и одна мечеть. Всего, по его словам, в течение дня было получено 797 сигналов о подтоплениях, из них 266 - в районе Эсеньюрт.

Кроме того, по данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), от удара молнии в районе Бейкоз возник пожар на крыше пятиэтажного дома. Огонь быстро локализовали, и он не успел перекинуться на соседние дома.

С сегодняшнего утра зарегистрировано более чем 200 сигналов о подтоплениях в домах горожан. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.





Фото: dha.com.tr