Наводнение в Пакистане за сутки унесло жизни 24 человек
Согласно отчету, опубликованному NDMA в воскресенье вечером, в наиболее пострадавшей провинции Синд на юге Пакистана стихийные бедствия унесли жизни 19 человек. За ней следует провинция Хайбер-Пахтунхва в северо-западной части страны, где погибли три человека. Провинция Пенджаб на востоке страны сообщила об одном погибшем и 107 пострадавших, а в юго-западной провинции Белуджистан заявили, что там от наводнений погиб один человек.
Кроме того, по всей стране были разрушены 214 707 домов и погибли 13 946 голов домашнего скота.
По последним статистическим данным, обновленным NDMA, в Пакистане общее число погибших в результате муссонных дождей и наводнений этого сезона с середины июня возросло до 1314 человек, еще 12 703 пострадали. Наряду с этим 1 682 726 домов были разрушены, 750 405 голов домашнего скота погибло.
В районах, пострадавших от наводнений, продолжаются спасательные операции, проводимые NDMA, другими правительственными учреждениями, добровольцами и неправительственными организациями.