Наводнение в Пакистане за сутки унесло жизни 24 человек

ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 24 человека погибли, еще 115 пострадали за последние сутки в Пакистане в результате наводнений, вызванных сильными муссонными дождями. Об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Согласно отчету, опубликованному NDMA в воскресенье вечером, в наиболее пострадавшей провинции Синд на юге Пакистана стихийные бедствия унесли жизни 19 человек. За ней следует провинция Хайбер-Пахтунхва в северо-западной части страны, где погибли три человека. Провинция Пенджаб на востоке страны сообщила об одном погибшем и 107 пострадавших, а в юго-западной провинции Белуджистан заявили, что там от наводнений погиб один человек.

Кроме того, по всей стране были разрушены 214 707 домов и погибли 13 946 голов домашнего скота.

По последним статистическим данным, обновленным NDMA, в Пакистане общее число погибших в результате муссонных дождей и наводнений этого сезона с середины июня возросло до 1314 человек, еще 12 703 пострадали. Наряду с этим 1 682 726 домов были разрушены, 750 405 голов домашнего скота погибло.

В районах, пострадавших от наводнений, продолжаются спасательные операции, проводимые NDMA, другими правительственными учреждениями, добровольцами и неправительственными организациями.











