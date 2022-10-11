Наводнение в Нигерии унесло жизни свыше 70 человек

АБУДЖА. КАЗИНФОРМ – Семьдесят шесть человек погибли в результате наводнения, затопившего районы южной Нигерии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Лодка, на борту которой находилось более 80 человек, перевернулась в юго-восточном штате Анамбра, когда люди отчаянно пытались спастись от высоких паводковых вод, уровень которых достигал крыш домов.

По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны, стихийное бедствие в этом районе вынудило 600 тыс. человек покинуть свои жилища.

Трагедия в Анамбре последовала за разрушительными последствиями наводнения, которое неделю назад охватило районы соседнего северо-центрального штата Коги.

По данным Национального управления внутренних водных путей Нигерии, наводнение было зафиксировано на уровне 13,22 метра, что превысило показатель наводнения 2012 года – 12,84 метра.

Кризис с наводнениями в Нигерии в этом году был катастрофическим, в результате чего погибло около 300 человек и пострадало более полумиллиона. Власти африканской страны предупредили о более катастрофических наводнениях в штатах, расположенных вдоль русла рек Нигер и Бенуэ, объяснив, что ожидается переполнение трех из переполненных водохранилищ Нигерии.













Фото: edition.cnn.com